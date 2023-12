Manaus sediará 3ª edição do Prêmio DNA do Brasil - Talentos

Manaus/AM - Evento de relevância nacional que destaca e homenageia indivíduos notáveis por seu trabalho em prol da inclusão social por meio do esporte e da educação, a 3ª edição do Prêmio DNA do Brasil - Talentos está programada para ocorrer no dia 14 de dezembro, a partir das 18h, no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), localizado na Avenida Efigênio Salles, bairro Aleixo, zona Centro-Sul.

O evento tem como objetivo reconhecer e homenagear não apenas alunos, professores, gestores e escolas, mas também instituições e autoridades que se destacam e têm um impacto significativo no desenvolvimento educacional e esportivo do país.

Dentre os homenageados, destaca-se a intenção de reconhecer federações esportivas, confederações, clubes e autoridades que, por meio de seu trabalho incansável, têm contribuído para o avanço do esporte e da educação no Brasil. Suas realizações, juntamente com as demais personalidades destacadas, refletem o compromisso coletivo de impulsionar de maneira positiva o cenário esportivo e educacional do país.

O prêmio é parte integrante de um programa em execução nas escolas de tempo integral do estado do Amazonas, sendo considerado um dos maiores programas de inclusão social por meio do esporte, atendendo diversos estados e municípios brasileiros, inclusive a comunidade indígena de Iauaretê, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas.

Ao longo do ano de 2023, um total de 33 escolas de diversos municípios do Amazonas foram beneficiadas, destacando-se o modelo de detecção de talentos do Programa DNA do Brasil, que já beneficiou cerca de 200 mil jovens da rede pública de ensino, com idades entre 8 e 18 anos, em diversos estados brasileiros.

O prêmio

O 3º Prêmio DNA do Brasil tem o objetivo de promover o desenvolvimento integral das futuras gerações, ressaltando a importância da inclusão social de jovens por meio do esporte e da educação. Nesta edição, a cidade de Manaus vai receber o prêmio que contará com a presença de representantes de instituições que fomentam o esporte e a educação nacional.

A premiação, inédita no esporte inclusivo no Brasil, vai premiar alunos, professores e profissionais de 20 municípios com viagens, intercâmbios e cursos em universidades nacionais e internacionais. Além disso, uma escola do estado receberá prêmios como salas de informática ou a reversão do valor em dinheiro e bens materiais determinados pelo gestor.

O prêmio tem apoio do Ministério do Esporte e da Secretaria de Estado e Educação do Amazonas (Seduc), sendo um dos maiores programas de inclusão social por meio do esporte do país, atendendo diversos estados brasileiros.

Convidados

O evento contará com a participação da jornalista Mylena Ciribelli, madrinha do programa e apresentadora do evento, da artista plástica Érika Mello, que irá expor uma de suas obras da série "Legado Social Amazonas", e do cantor William Naraine, vocalista do grupo Double You, que apresentará a música tema do Programa DNA do Brasil, produzida por ele em colaboração com grandes nomes da música brasileira. Além disso, diversos atletas, políticos, autoridades, empresários e profissionais ligados ao esporte no Brasil estarão presentes.

Desenvolvimento de jovens

O prêmio faz parte do programa DNA do Brasil, desenvolvido pelo IDECACE nas escolas do Amazonas, e tem contribuído para o desenvolvimento esportivo e educacional de muitos jovens. Além da detecção e desenvolvimento de atletas, são realizadas intervenções que auxiliam diretamente o ambiente pedagógico educacional e aspectos relacionados à saúde e qualidade de vida dos alunos, por meio de atenção individualizada.

A orientação vocacional também é um aspecto importante do programa, que visa desenvolver aptidões profissionais além do esporte. O objetivo é ajudar os alunos a identificar suas habilidades e interesses, para que possam tomar decisões informadas sobre suas futuras carreiras. Isso inclui fornecer informações sobre diferentes áreas de trabalho, opções de educação e treinamento, e orientação sobre como se preparar para o mercado de trabalho. Além disso, a orientação vocacional também pode incluir atividades práticas, como a realização de testes de aptidão e personalidade, entrevistas com profissionais de diferentes áreas e a participação em estágios ou programas de mentoria.