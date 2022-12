Manaus ganha voo direto para Miami nos EUA

Manaus/AM - Ampliando os destinos internacionais e facilitando o deslocamento de turistas, o Amazonas ganhou uma nova rota ligando Manaus a Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. Em uma semana, é a segunda companhia que inaugura voos diretos para o país a partir do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

O voo inaugural da Gol ocorreu neste sábado (17), dois dias após a Azul Linhas Aéreas lançar o trecho Manaus-Fort Lauderdale, também na Flórida, uma das cidades mais procuradas pelos turistas brasileiros. A novidade favorece o fluxo e logística turística para o desenvolvimento do Amazonas.

Voo

Os voos entre Manaus e Miami terão duas frequências semanais, às quartas e sábados. Serão 5h55 de voo entre as duas cidades, operados pela aeronave Boeing 737 Max 8, com capacidade para 176 passageiros.

De acordo com a Gol Linhas Aéreas, a partir de Miami, turistas do Amazonas poderão ter conexões para destinos como Orlando, Nova York, Los Angeles, Chicago, Dallas, San Francisco, Boston, Washington, Las Vegas, Houston e Atlanta em voos operados pela American Airlines.

Reforçando a malha aérea, os municípios de Apuí, Eirunepé, Santa Isabel do Rio Negro, Manicoré e Borba passaram a contar, no último dia 5 de dezembro, com voos comerciais da Azul que fazem ligação com a cidade de Manaus. Em 2019, no primeiro ano da atual gestão estadual, a Azul atuava em apenas três municípios do Amazonas.

Com esses novos cinco destinos, o número de cidades alcançadas com voos da Azul chega a 14. No Amazonas, a Azul também conta com voos nas cidades de Maués, Tefé, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Parintins, Lábrea, Coari, Barcelos, além de Manaus.