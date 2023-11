Manaus encerra competição ‘Inovathon’ com anúncio das equipes vencedoras

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), encerrou, na noite deste domingo (19), a competição de ideias “Inovathon Manaus 2023”, com o anúncio das três equipes vencedoras. A maratona foi realizada no Casarão da Inovação Cassina, no centro histórico da capital.

Como parte do edital “Mais Inovação”, o evento foi executado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com o propósito de criar um espaço propício para o desenvolvimento de soluções inovadoras, visando identificar problemas e construir soluções de interesse social por meio da inovação.

“Uma competição de ideias é um terreno fértil para a criatividade e a inovação florescer, além de proporcionar aos participantes um espaço público como o Casarão da Inovação Cassina, para compartilhar suas visões, desafiar os limites e transformar conceitos em soluções tangíveis. Eu não tenho dúvidas de que esses eventos podem fornecer uma plataforma de soluções para os desafios enfrentados em nossa cidade”, salientou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Durante três dias de muita imersão, os alunos tiveram acesso à mentores especialistas em soluções públicas para obter o melhor acompanhamento das atividades. Em resumo, as equipes chegaram na final desenvolvendo o melhor pitch para as apresentações de suas ideias.

Nesse contexto, as finalistas foram: Qualisoft, em primeiro lugar; Me Linka Aí, em segundo; e B2Service em terceiro lugar. Segundo o participante da equipe vencedora, Rafael Garcia, formado em engenharia mecatrônica e atuante na área de tecnologia, a iniciativa tornou-se um desafio desde o momento em que ela foi anunciada no edital.