Manaus dá início a 23ª edição das Olimpíadas da Terceira Idade

A 23ª edição das Olimpíadas da Terceira Idade da Prefeitura de Manaus inicia, nesta terça-feira (26), com intuito de promover uma integração entre os cidadãos da terceira idade, utilizando o esporte como ferramenta socioeducativa. A solenidade de abertura acontece a partir das 17h, no ginásio Ninimberg Guerra, no bairro São Jorge, Zona Oeste.

Com o tema “A tecnologia a serviço da terceira idade”, para a edição deste ano, está prevista uma apresentação especial com performances dos alunos dos núcleos Dom Jackson, Redenção e Zezão, além de apresentação de robôs e a primeira aparição do mascote, o Seu Olímpio. As disputas vão até o dia 4 de outubro, nas seguintes modalidades: gerontovoleibol, tênis de mesa, boliche, lance livre na cesta, taco no disco, lançamento ao alvo, jogo de argolas, natação, dominó, jogo de malha, chute a gol, futpênalti, bocha, atletismo e concurso de dança, além do baile de encerramento.

Ao todo, serão mais de 2.500 atletas divididos em 31 grupos da capital amazonense e de municípios adjacentes. Os locais de competição serão os seguintes: Parque Municipal do Idoso; Vila Olímpica de Manaus; Clube do Trabalhador e Núcleo Ninimberg Guerra, local da abertura. Todos abertos ao público geral.