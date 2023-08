Manaus amplia acesso ao DIU e prevê oferta do método contraceptivo em mais nove USFs

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus segue ampliando o acesso das mulheres ao Dispositivo Intrauterino (DIU), tido como um dos mais seguros e eficazes métodos contraceptivos. Neste mês, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) começou a ofertar a inserção do dispositivo na Unidade de Saúde da Família (USF) Arthur Virgílio Filho, na zona Norte, e, até o final deste ano, prevê a implementação do serviço em outras nove USFs, nas zonas urbana e rural da capital, chegando a 23 unidades de referência para o procedimento na rede municipal de saúde.

Na USF Arthur Virgílio, situada no bairro Novo Aleixo, o serviço de inserção do DIU vem sendo ofertado desde o dia 1º/8. Já em setembro, será estendido às USFs Enfª Ivone Lima dos Santos, no bairro Coroado, zona Leste; Theomário Pinto da Costa, no bairro União, zona Centro-Sul; e Almir Pedreira, no bairro Lagoa Verde, zona Sul. De outubro a dezembro, seis outros estabelecimentos da rede básica devem iniciar a oferta do método contraceptivo à população feminina.

O DIU pode ser utilizado por todas as mulheres em idade fértil que mantêm atividade sexual, de adolescentes a mulheres no período de climatério ou menopausa.

A usuária interessada em utilizar o DIU deve se encaminhar a uma das unidades de referência do método contraceptivo, onde terá orientações e passará por triagem com profissionais de enfermagem e assistentes sociais. Em seguida, ela é encaminhada para consulta médica e exames para verificar se é apta para receber o dispositivo. Em caso positivo, após ler e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, ela poderá agendar a data para o procedimento na unidade de saúde.

Confira a lista das unidades da Semsa que ofertam o DIU:

Zona Norte

USF Áugias Gadelha: Rua A, conjunto Ribeiro Junior, Cidade Nova

USF Frei Valério: Rua Rufino Elizaldo s/nº, Novo Israel

USF Arthur Virgílio Filho: Travessa Imbituba, 3.015, Cj. Amazonino Mendes, Novo Aleixo

USF Armando Mendes: Rua das Aragarças, conjunto Manoa, Cidade Nova (em reforma; pacientes sendo atendidos na USF Áugias Gadelha)

Zona Leste

USF Dr. José Avelino Pereira: Rua Cravinho, s/nº, João Paulo

Clínica de Saúde da Família Fábio Couto do Valle: Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, Jorge Teixeira

Zona Sul

USF Megumo Kado: Rua Inocêncio de Araújo, 51, Educandos

USF José Rayol dos Santos: Avenida Constantino Nery, Chapada

USF Teodomiro Garrido: Rua São José, Colônia Oliveira Machado

Policlínica Castelo Branco: Rua do Comércio, s/nº, Parque 10 (em reforma)

Zona Oeste

USF Deodato de Miranda Leão: Avenida Presidente Dutra, Glória

USF Bairro da Paz: Avenida Esperança, 51, Bairro da Paz

USF Ajuricaba: Avenida Leste, conjunto Ajuricaba, Alvorada

Ambulatório da Maternidade Moura Tapajóz: Avenida Brasil, 1.335, Compensa

Zona Rural

USFR Ephigênio Sales: Km 42 da rodovia AM-010 (Manaus-Itacoatiara)