Mais de 4 toneladas de drogas são apreendidas em 30 dias no Amazonas

Manaus/AM - Em apenas 30 dias, a polícia apreendeu 4,4 toneladas de drogas no Amazonas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a apreensão ocorreu durante operações deflagradas no mês de novembro.

Considerado um mês recorde de apreensões, os dados representam um aumento de 212,22% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foi apreendida 1,4 tonelada.

De acordo com o comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, aproximadamente 2 toneladas foram apreendidas nos primeiros dez dias do mês de novembro. Resultado das ações da Polícia Militar do Amazonas para fortalecer o combate ao narcotráfico.

Nas apreensões de destaque do mês de novembro estão as ações integradas entre a PM, por meio da Companhia de Operações Especiais (COE) e a Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal (DRE/PF), nos municípios de Santa Isabel do Rio Negro e Novo Airão. Nas ocorrências, foram apreendidas 3,1 toneladas de material ilícito.

As operações, que visam interceptar carregamentos de drogas oriundos de outros países e reprimir a rota do tráfico, geraram um prejuízo estimado de R$ 55,7 milhões ao crime organizado.

Na capital, as ações policiais também geraram prejuízo ao crime organizado. Na segunda semana do mês de novembro, policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) apreenderam 285 quilos de cocaína em ocorrência na avenida Mário Ypiranga, na zona centro-sul de Manaus.

