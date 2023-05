Mais de 15 mil pessoas prestigiaram 25º Festival de Ópera em Manaus

Manaus/AM - Considerado o maior do gênero na América Latina, o Festival Amazonas de Ópera (FAO) se encerrou, no domingo (28), com o Espetáculo 'Peter Grimes', que rendeu o Prêmio Concerto, como melhor produção de ópera no país. Durante toda a programação, mais de 15 mil espectadores prestigiaram a temporada dos 25 anos do Festival.

O Festival de Ópera iniciou a temporada comemorativa dos 25 anos no dia 21 de abril, com uma programação especial de óperas, concertos e recitais. Montagens exclusivas, títulos produzidos pela primeira vez no Brasil, homenagens e remontagens de obras premiadas nacionalmente foram levados aos espaços culturais do estado, somando-se à história do festival, que completa um quarto de década.

Espetáculo de encerramento

O Espetáculo “Peter Grimes”, de Benjamin Britten, sucesso de público no ano passado, lotou o Teatro Amazonas pela segunda vez consecutiva, encerrando o Festival com aplausos da plateia.

Com três horas de duração, divididas em três atos, a obra internacionalmente prestigiada narra a história de um pescador que, mesmo inocentado pela morte de seu ajudante em condições misteriosas, sofre com comentários e insinuações dos moradores do vilarejo.

A montagem teve direção cênica de Pedro Salazar, direção musical e regência do maestro Luiz Fernando Malheiro e protagonismo do tenor brasileiro Fernando Portari, que deu vida ao Peter Grimes.