Mais 150 aprovados no concurso da PM são convocados em Manaus

A convocação dos remanescentes é parte de um processo, que visa preencher as lacunas existentes e fortalecer o efetivo da Polícia Militar do Amazonas e garantir que todos os requisitos burocráticos sejam atendidos.

Manaus/AM - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) recebeu, nesta quarta-feira (13/12), 150 remanescentes do último concurso da instituição, convocados para a etapa de entrega de documentos, no Comando-Geral da PMAM, no bairro Petrópolis, zona sul da capital.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.