Juiz extingue ação da CMM cobrando R$ 9,6 milhões da Prefeitura de Manaus

Depois disso, houve episódio de bloqueio do sistema financeira que controla os recursos da Casa Legislativa por meio da Secretaria Municipal de Finanças (Semef), que segundo a pasta foi necessário por conta de erro no valor mensal repassado.

A CMM e a Prefeitura de Manaus estão em rota de colisão após os vereadores rejeitarem pedido de empréstimo encaminhado pelo prefeito David Almeida (Avante) no valor de R$ 600 milhões, por votação apertada com resultado de 20 a 19, no início deste mês.

De acordo com a CMM, a prefeitura deixou de repassar os valores da Cosip entre 2018 e 2022. O presidente da CMM, Caio André (Podemos), já havia revelado que um acordo tinha sido feito com a prefeitura para pagamento parcelado dos valores devidos. Contudo, o acordo aparentemente foi desfeito.

"Constatada a inadequação da via eleita, impõe-se a extinção da ação sem resolução de mérito. Pelos fundamentos expostos, indefere-se a petição inicial e denega-se a segurança, julgando-se extinto o processo, sem resolução do mérito", decidiu o juiz.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.