Isabelly Aurora consegue liberdade após alegar que precisa amamentar filho

Isabelly e o ex-marido dela, Paulo Victor, foram presos durante a 2ª fase da operação Dracma, da Polícia Civil, no dia 5 deste mês. A defesa do investigado também pediu a liberdade dele, mas foi negada pela Justiça.

A previsão de saída do Centro de Detenção Feminino (CDF) é nesta terça-feira (18). Conforme a decisão da Justiça do Amazonas, a influencer está proibida de usar as redes sociais enquanto estiver cumprindo prisão domiciliar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.