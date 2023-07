Influencer 'Vitinho Cell' é suspeito de atropelar motociclista em Manaus

O acidente foi registrado por uma câmera de vigilância que mostra o momento em que o carro, modelo Chevrolet Tracker, estava saindo do posto e invadiu a contramão, atingindo o motociclista, que não conseguiu desviar do veículo. Com o impacto da colisão, o motociclista e uma mulher que estava na garupa "voaram na pista". Em seguida o motorista aparece fugindo sem prestar socorro.

Após a repercussão do caso, o influencer divulgou uma nota de esclarecimento nas redes sociais sobre o acidente. "Eu não tive a intenção de causar essa confusão toda", diz trecho do comunicado assinado por advogados. Em seguida, Vitinho postou prints de conversas em que diz que quer prestar assistência às vítimas.

