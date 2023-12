Incêndio atinge restaurante Tropeiro em Manaus; vídeo

Incêndio atinge restaurante Tropeiro em Manaus pic.twitter.com/YkwSW9ru0p — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 27, 2023

Manaus/AM- Um incêndio de grandes proporções atingiu o restaurante Tropeiro, no bairro Flores, na tarde desta quarta-feira (27).

De acordo com o comandante Menezes, do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou na cozinha e se alastrou por todo restaurante devido a grande quantidade de produtos inflamáveis e acúmulo de gordura no local.

Havia clientes no local no momento que o fogo começou, mas todos saíram do local a tempo e ninguém ficou ferido.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros que passava pela avenida conseguiu conter as chamas, no entanto, mas o restaurante ficou destruído.