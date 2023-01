Ifam abre processo seletivo para vagas em técnico em logística em Manaus; confira

Manaus/AM - O Instituto Federal do Amazonas (Ifam) abriu, nesta terça-feira (31), inscrições para o Processo Seletivo 2023/1 com curso técnico em logística para Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ao todo são 22 vagas para o Campus Manaus Distrito Industrial. Veja o Edital no fim da matéria.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até sexta-feira (3), das 9h às 14h. Aqueles interessados deverão imprimir o Termo de Manifestação de Interesse (que está no fim da matéria), preenchê-lo, assiná-lo e entregá-lo no protocolo do campus Manaus Distrito Industrial, na avenida Governador Danilo de Matos Areosa, 1672, bairro Distrito Industrial I, Zona Sul.

O Curso Integrado de Ensino Médio tem duração de dois anos e meio. O aluno acima de 18 anos já sai do ensino médio completo e com formação em logística.