Idam oferece cursos e palestras na comunidade Terra Nostra, em Manaus

Manaus/AM - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado (Idam), realizou um encontro com membros da comunidade Terra Nostra, no aniversário de 10 anos da Associação dos Produtores Rurais Terra Nostra, situada em vicinal no Km 83 da BR-174, na zona rural de Manaus. A ação ocorreu no sábado (09) e teve palestras sobre associativismo, atas e estatutos para organizações, e orientações previdenciárias, por meio da Gerência de Apoio à Organização de Produtores do Instituto.

Na ocasião, a extensionista Fernanda Clemente Melo, a assistente social Bruna Maria Maia e o colaborador Domingos Oliveira Filho realizaram uma ação para oportunizar esclarecimentos aos agricultores associados que possuíam dúvidas pertinentes quanto à aposentadoria do produtor rural e gestão de sua organização.

Conforme a gerente de Apoio à Organização de Produtores, Joyce Magalhães, o encontro contou com mais de 40 comunitários e os assuntos abordados envolveram a regularização de uma associação para que esta tenha acesso às políticas públicas, por meio de programas institucionais, e os direitos assegurados aos produtores rurais enquanto associados, além dos serviços prestados pelo Idam que podem ser de interesse para os produtores.

“Com o encontro, surgiu a necessidade de capacitações referentes a outros setores do Idam, e as demandas levantadas serão planejadas para oferecer aos comunitários uma qualificação o quanto antes, para que possam trabalhar com mais entendimento e, consequentemente, trazendo mais benefícios e melhorias para a comunidade”, disse Joyce.

Para a comunitária Luzineia dos Santos Rodrigues, a presença do Idam na comunidade é uma promessa de futuras melhorias, sendo apenas o começo do ciclo de capacitações que irão beneficiar a Associação. A atuação dos técnicos do Idam, afirmou ela, abriu os horizontes de produção e melhoria para a comunidade.

“Foi muito bom o Idam ter vindo, tanto para nós produtores rurais quanto para os nossos filhos e toda a comunidade. Com vocês terem vindo aqui, acredito que isso vai facilitar o nosso acesso a mais políticas públicas para conseguirmos outros benefícios, porque o produtor rural precisa de muitas coisas”, concluiu Luzineia.