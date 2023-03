Homem é procurado suspeito de matar professora estrangulada em Manaus

“No decorrer das investigações, chegamos à identidade de Jucleson com envolvido no fato criminosos, e solicitamos o apoio da população, por meio de denúncias, que nos ajudem a chegar ao paradeiro desse indivíduo", disse o delegado da DEHS, Danniel Antony.

De acordo com informações da polícia, a professora foi encontrada sem vida, por volta das 19h, com sinais de estrangulamento e um golpe na cabeça provocado por instrumento contundente.

Manaus/AM - Jucleson Guimarães dos Santos, 38, conhecido como "Juca", está sendo procurado suspeito de estrangular até a morte a professora Graciete Conceição de Almeida, 51, encontrada morta no dia 19 de janeiro deste ano, na rua 36, do bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus.

