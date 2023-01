Professora que estava desaparecida é encontrada estrangulada no quintal do vizinho em Manaus

Além disso, peritos afirmam que ela também foi estrangulada com uma camisa. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), de onde será emitido um laudo com todas as violências que a professora sofreu.

Por ser uma pessoa querida na área, alguns vizinhos começaram a procurar por Graciete, que foi encontrada em uma área de mata, nos fundos do quintal de um vizinho, com quem já teve uma desavença.

