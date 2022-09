Homem é preso por pintar feijão de verde para enganar clientes em feiras

Atraído pelo lucro, o homem confessou que comprava feijão fradinho, que custa R$ 6,50, e os tingia para vender como autêntico na zona portuária do Rio. Ele também já tinha comercializado o produto em várias feiras no estado de São Paulo.

Segundo a polícia, a prisão aconteceu em São João do Meriti, em uma feira nordestina na Baixada Fluminense. Com ele a polícia encontrou vários sacos de feijão pintado que estavam prontos para serem comercializados.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.