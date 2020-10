Guia de incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus tem edição atualizada

Manaus/AM - Um quadro preciso sobre a estrutura de incentivos fiscais estadual e federal e informações socioeconômicas do Amazonas devidamente atualizados está disponível no Guia de Incentivos Fiscais da Zona Franca de Manaus (ZFM), reeditado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

Com versão em português e inglês, o novo Guia de Incentivos Fiscais da Zona Franca de Manaus pode ser visualizado no PDF abaixo.

A publicação foi atualizada pela equipe técnica da Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Sedecti, incluindo informações com alterações na legislação tributária e revisão da tradução para o inglês.

Segundo o secretário executivo de Desenvolvimento, Renato Mendes Freitas, o Guia busca orientar os empresários acerca do melhor caminho para realizar aporte de capitais, a partir do modelo incentivado existente somente no Amazonas, no qual a segurança jurídica é o grande diferencial em relação aos demais centros industriais do País.

Orientação - Além do Guia de Incentivos Fiscais, a Sedecti, acrescentou Renato Freitas, conta com um quadro de técnicos capacitados para orientar, a qualquer momento, os investidores quanto ao modelo tributário vigente no parque industrial local.