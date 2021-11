Grave acidente entre carro e motos deixa duas pessoas feridas em Manaus

De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o caso aconteceu no sentido oposto ao DB Dom Pedro.

Pedestres que passavam pelo local registraram o acidente, que mostra duas motocicletas destruídas na via, um homem com fratura na perna e uma segunda vítima sendo atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As vítimas foram socorridas e até o momento não há informações sobre o estado de saúde atual dos envolvidos no acidente.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.