Galeria do Largo apresenta novas exposições nesta quinta em Manaus

Manaus/AM - O Centro de Artes Visuais Galeria do Largo apresenta nesta quinta-feira (30), a partir das 18h, às exposições “Teia” e “re(CORTE) ex(POSITIVO)”, destacando a arte urbana por meio de fanzines e de registros de materiais impressos, respectivamente. A programação conta com saraus, música ao vivo e conversa com os autores. A entrada é gratuita.

Segundo o diretor do espaço cultural, Cristóvão Coutinho, as propostas demonstram identidades múltiplas de interações que aproximam territórios de perspectivas da contemporaneidade, com demandas e interesses na urbanidade, de gêneros, nas relações sociais, no íntimo do sujeito, natureza ancestrais indicando e criando razões históricas e suas complexidades.

Assinando a curadoria de “re(CORTE) ex(POSITIVO)”, Coutinho destaca os registros que compõem a mostra e ampliam a diversidade contínua de uma produção estabelecida na cidade de Manaus e interior do Amazonas.

Mostra de Fanzines

Intitulada “Teia”, a Mostra Literária de Fanzines expõe o novo necessário que foge das variantes convencionais. Com o objetivo de trazer ao público leitor a feitura de fanzines e livretos impressos de forma independente, a arte simboliza uma ferramenta de luta e resistência dentro de uma esfera libertária e crítica.