Frequência de alunos de escolas municipais passará a ser digital

Manaus/AM - Ferramenta desenvolvida pela empresa Processamento de Dados do Amazonas (Prodam), do Governo do Estado, o Diário Digital será implantado agora em toda a rede municipal de ensino..

A expectativa é que os professores iniciem os lançamentos na solução digital a partir do segundo bimestre, com data prevista para começar em 3 de maio de 2021.

O Diário Digital deve dar celeridade no monitoramento da frequência dos alunos e. Além da frequência, os professores vão poder incluir conteúdos ministrados em sala, as avaliações realizadas com seus alunos e gerar relatórios.