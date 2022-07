FGV divulga amanhã resultado do concurso da Semsa para Especialista e Assistente em Saúde

Manaus/AM - Candidatos que realizaram as provas do concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para os cargos de Especialista em Saúde e Assistente em Saúde vão poder conferir o resultado final nesta segunda-feira (4).

Segundo a Prefeitura de Manaus, o resultado dos cargos de nível superior (Especialistas em Saúde) e nível fundamental (Assistente em Saúde) será divulgado no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), por meio do link https://bit.ly/concursosemsaedital002.



De acordo com o cronograma, para os cargos de níveis médio e médio técnico (Assistente em Saúde), cujas provas foram realizadas no dia 5 de junho, a publicação do gabarito definitivo da prova objetiva será no dia 14 de julho, juntamente com o resultado preliminar da prova objetiva.

O resultado definitivo da prova objetiva será no dia 3 de agosto. O resultado final dos cargos de níveis médio e médio técnico (Assistente em Saúde) tem data de divulgação programada para 5 de agosto.



A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), coordenadora do certame, esclarece que só após a conclusão de todo o processo do Edital nº 002/2021 será publicada a homologação no Diário Oficial do Município (DOM).