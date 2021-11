Feirão Limpa Nome do Serasa inicia atendimento hoje em shopping de Manaus

O posto de atendimento estará no local até o dia 27 de novembro, com o horário de atendimento de 8h às 20h.

Aqui, os clientes que estão com o nome sujo na praça e desejam negociar as dívidas podem se dirigir ao Amazonas Shopping, na avenida Darcy Vargas.

Manaus/AM - A tenda de atendimento presencial do Feirão Limpa Nome, do Serasa, já está em funcionamento em Manaus e em outras cinco capitais do país.

