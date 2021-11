Feirão Limpa Nome do Serasa terá atendimento presencial em shopping de Manaus

Contudo é necessário comparecer com máscara de proteção, documento com foto e CPF. Quem preferir o atendimento online, tem até o dia 5 de dezembro para realizar a negociação.

No local, o público inadimplente poderá negociar dívidas com até 99% de desconto e voltar a ter crédito na praça.

Manaus/AM - O Serasa vai realizar mais uma edição do Feirão Limpa Nome, mas desta vez com posto de atendimento presencial em Manaus.

