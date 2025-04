Federação entre União Brasil e Progressistas amplia poder político no Amazonas

Manaus/AM - Em evento realizado no Salão Negro da Câmara dos Deputados, em Brasília, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil), celebrou a criação da União Progressista (UP), federação formada pelos partidos União Brasil e Progressistas. A nova aliança passa a ser considerada a maior força política do país, reunindo 109 deputados federais, 14 senadores, seis governadores e milhares de prefeitos e vereadores em todo o Brasil.

Roberto Cidade, que também preside o diretório municipal do União Brasil em Manaus, afirmou que a formação da federação representa um ganho significativo para o estado do Amazonas. Segundo ele, o fortalecimento da UP dará mais peso às decisões políticas nacionais, especialmente nas eleições de 2026. O parlamentar destacou que a união dos dois partidos consolida a maior bancada de deputados estaduais do Amazonas, além de aumentar a representatividade no cenário federal.

O presidente da Aleam elogiou a articulação política que tornou possível a criação da federação, exaltando os esforços dos presidentes nacionais Antonio Rueda (União Brasil) e Ciro Nogueira (Progressistas). Ele também ressaltou a liderança do governador Wilson Lima (UB), que assumirá a presidência estadual da UP. Cidade afirmou estar ainda mais motivado a trabalhar pelo Amazonas, enfatizando que a população do estado será a principal beneficiada com o fortalecimento político.

Durante o lançamento, o governador Wilson Lima destacou que a união partidária representa um avanço para a democracia e para o desenvolvimento regional. Com quatro governadores da região Norte integrando a UP — Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima —, Lima defendeu que a nova estrutura deve ser um instrumento de transformação econômica e social. Ele chamou atenção para a necessidade de aproveitar, de forma sustentável, os recursos naturais da Amazônia em benefício da população local.

A direção da União Progressista será compartilhada inicialmente por Antonio Rueda e Ciro Nogueira até dezembro deste ano, quando ocorrerá nova eleição para composição da liderança. No Amazonas, a federação será representativa em todas as esferas: terá dois deputados federais, seis deputados estaduais, 25 prefeitos, 13 vice-prefeitos e 202 vereadores, sendo o maior bloco na Câmara Municipal de Manaus.