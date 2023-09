Família reconhece roupa e ossada encontrada na Ponta Negra pode ser de servidor da Seminf

No local, a família encontrou o carro do servidor e ao chegarem na praia também encontraram o tênis e a camiseta dele.

De acordo com a polícia, banhistas encontraram os restos mortais na praia e acionaram a ciclopatrulha logo em seguida. A família de Lucas compareceu ao local e disse que a bermuda presa a ossada é a mesma que o servidor usava no dia em que desapareceu.

Manaus/AM - A família do servidor da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) Lucas Vieira Benfica Alves, 27, reconheceu a peça de roupa do rapaz que estava presa a ossada humana encontrada nesta sexta-feira (22), na Praia da Ponta Negra, em Manaus.

