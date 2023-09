Vídeo mostra servidor da Seminf na Ponta Negra antes de desaparecer em Manaus pic.twitter.com/BRm4wnF9th — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 19, 2023

Manaus/AM - Um vídeo registrado por uma câmera de vigilância , mostra o servidor da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Lucas Vieira, de 27 anos, andando em direção à praia da Ponta Negra, na zona Oeste de Manaus, pouco antes de desaparecer, no dia 31 de agosto deste ano. Ele teria mandado um áudio avisando para a namorada que iria para o Complexo Turístico, no entanto, não retornou para casa.

Nas imagens, Lucas anda pelo Complexo e desce em direção à praia. Os familiares dele informaram que, na madrugada do dia 01 de setembro, foram até a Ponta Negra e o carro de Lucas estava lá. Ao chegarem na praia, também foram encontrados o tênis e a camiseta dele.

Ainda conforme a família, foram feitas buscas por 7 dias pelo corpo do jovem com a ajuda de amigos e do Corpo de Bombeiros. “Desde então nós fizemos todo tipo de busca. Fizemos sete dias de buscas com o Corpo de Bombeiros, com mergulho, varredura superficial com lancha. Nós levamos diversas vezes pessoas, pessoal credenciado com drones para fazer varreduras”, contou Virgílio Benfica, de 55 anos, pai de Lucas.

O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e depois da na Delegacia Especializada de Ordem Politica e Social (Deops), responsável por casos de desaparecidos.

A família de Lucas Vieira pede ajuda para quem tiver informações sobre o paradeiro dele, pode entrar em contato nos números (92) 99304-5547 ou 99333-2247.