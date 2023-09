Editais da Lei Paulo Gustavo estarão disponíveis para consulta pública até esta terça em Manaus

Manaus/AM - Artistas, trabalhadores da cultura têm até esta terça-feira (19) para participar da consulta pública dos editais que serão publicados no estado para aplicação da Lei Paulo Gustavo. As minutas de oito editais estão disponíveis no Portal da Cultura (www.cultura.am.gov.br), na aba da lei federal. São elas, audiovisual, povos indígenas, povo negro, micro e pequenas empresas no audiovisual, LGBTQIA, hip hop, fomento às artes e cultura e cultura popular.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.