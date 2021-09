Família de influencer decide não fazer velório após tiroteio em funeral do cantor Romarinho Mec

Manaus/AM - A família de Illguinner Menezes decidiu não fazer velório do influencer com medo de um novo ataque criminoso como o que ocorreu na noite dessa quinta-feira (9), no Cacau Pirera, em Iranduba.

O corpo dele foi liberado há pouco no IML e seguiu direto para o enterro em um cemitério de Manaus.

Illguinner estava aguardando a chegada do corpo do amigo, Romarinho Mec, da banda Forró Di Respeito na frenre de uma quadra esportiva em Iranduba, quando foi baleado três vezes no local.

Ele morreu a caminho do hospital. Horas antes, ele fez uma série de postagens no Instagram lamentando a morte do cantor, que também foi assassinado a tiros enquanto saia de uma casa de shows no bairro Tarumã, em Manaus.

Os dois estavam na casa participando de um evento e comemorando o aniversário de Romário, o Bruxo do Amazonas.

O artista foi baleado no carro quando se preparava para voltar para casa. O influencer foi atacado no evento fúnebre enquanto fazia uma transmissão ao vivo na internet.

Ao contrário da família de Illguinner, parentes do Bruxo decidiram realizar o velório do cantor, mas o mesmo está restrito apenas à família e acontece essa manhã à portas fechadas em uma quadra poliesportiva no Cacau Pirera.