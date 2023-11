Expomulher encerra neste sábado em Manaus; veja programação

Manaus/AM - A 11ª edição da Expomulher acontece nos dias 1º e 2 de dezembro no Palacete Provincial e conta com uma programação recheada de atividades. O evento acontece no Palacete Provincial, no centro, das 9h às 17h. A entrada é gratuita.

Na sexta-feira (1º/12), o evento tem abertura às 9h, seguida por uma apresentação cultural com a cantora Simone Ávila, às 11h. Às 14h, será realizada a oficina "Como utilizar os aplicativos Instagram e Canva para divulgar o seu negócio", de forma gratuita e aberta ao público. Logo após, acontece o sorteio de brindes, às 16h, seguido pelo encerramento do dia de atividades, às 17h.

E no sábado (2), a abertura acontece novamente às 9h; e às 9h30 acontece a “Aula de Ritmos” com o Professor Farinha. Às 12h30 acontece a oficina "Conversa na Cozinha com Pirarucu", com a Profa. Dra. Cláudia Menezes, do Tempero Turístico (projeto de extensão da Universidade do Estado do Amazonas - UEA). E às 14h30, o grupo Pão Torrado estará presente realizando um sarau em homenagem ao dia do samba e, logo após, a programação se encerra com o sorteio às 16h30.

A Expomulher foi criada em novembro de 2021 em homenagem ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, que é celebrado no dia 19 de novembro. A Expomulher é um evento sazonal, que acontece de três a quatro vezes ao ano.