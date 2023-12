Expoagro começa hoje no Amazonas; confira programação

Manaus/AM - A 45ª Exposição Agropecuária (Expoagro) começa hoje (05) e segue até domingo (10), das 9h às 0h, no Parque de Multiuso Dr Eurípides Ferreira Lins, situado no quilômetro 2, da BR-174, rodovia que liga Manaus a Boa Vista. Com entrada gratuita.

Nesta 45ª edição, o evento terá praça de alimentação; exposições de animais e maquinários agrícolas; cursos de capacitação, palestras e workshops; rodeio, prova dos três tambores; hipismo, parque de diversões; acesso ao crédito rural; rodada de negócios; concurso leiteiro, torneio de queijo e doce de leite; vaquejada e entre outras atividades voltadas ao setor primário.

O evento contará, ainda, com shows musicais das atrações nacionais a partir das 21h de Roberta Miranda, Os Menottis, Marcos e Belutti e Batista Lima, além da realização da segunda edição do Festival Artista da Terra, contando com as apresentações de 25 atrações regionais entre os estilos: sertanejo, pagode, forró, piseiro, eletrônica, além de atrações para o público infantil. Toda a programação é gratuita.

Vitrine de negócios e capacitações

A Expoagro é a vitrine do agronegócio sustentável amazonense e promove as melhores oportunidades para fazer negócios, contatos e conhecer novas tecnologias disponíveis no mercado, beneficiando pequenos, médios e grandes produtores rurais e a população em geral, proporcionando desenvolvimento econômico, entretenimento e modernização do setor.

Ao todo, serão oferecidos, aproximadamente, 60 cursos gratuitos, os quais estarão disponíveis no auditório e sala da Sepror, voltadas as atividades ao desenvolvimento da agricultura, pesca, piscicultura, pecuária, agroindústria e ao extrativismo sustentável. As capacitações ocorrerão nos seis (06) dias de evento.

Sanidade animal

Para garantir o bem-estar animal, os esportes equestres atenderão rigorosamente aos protocolos de segurança estabelecidos pela Adaf e o Conselho dos Animais. A sanidade dos cavalos da Raça Quarto de Milha é essencial, exigindo a apresentação de exames negativos para mormo e Anemia Infecciosa Equina (AIE) através do Guia de Transporte Animal (GTA).

Confira a programação completa nas redes sociais da Sepror Amazonas - @seproramazonas_