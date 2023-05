Ex-diretora do SPA Danilo Corrêa é condenada a devolver R$ 13 mil aos cofres do Amazonas

Patrícia Carvalho, que atualmente é diretora do Instituto da Criança do Amazonas (ICAM), tem 30 dias para pagamento da multa ou recorrer da decisão.

Manaus/AM - A ex-diretora do SPA Danilo Corrêa, Patrícia Carvalho, foi condenada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) a devolver R$ 13 mil aos cofres públicos do Amazonas. A multa é por conta de irregularidades nas contas da ex-gestora da unidade de saúde.

