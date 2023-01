Estudantes têm acesso à cota de férias da meia-passagem em janeiro em Manaus

A chefe da Divisão de Atendimento Social do IMMU, Jamily Campelo, frisou que os estudantes devem manter seus benefícios. “Este é um importante trabalho social desenvolvido pela Prefeitura de Manaus, e os estudantes da rede particular e universitários precisam ficar atentos à data para o cadastramento ou recadastramento. Quem tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato para que possamos esclarecer os questionamentos”, frisou Jamily.

Durante janeiro, os estudantes podem adquirir créditos de meia-passagem nos postos autorizados para venda, nos Terminais de Integração e ainda por meio do aplicativo “Cadê meu ônibus-Recarga”, uma ferramenta de compra de crédito para o cartão Passa Fácil e para a Carteira Digital com opção de pagamento de passagem direto pelo celular, por meio de QRCode.

Manaus/AM - Os alunos da rede pública de ensino do Estado e município devem ficar atentos aos créditos do passe livre estudantil que, até o próximo dia 31, estarão suspensos devido ao período de férias das unidades escolares de Manaus. Durante o mês de janeiro, os estudantes poderão adquirir até 32 créditos de meia-passagem.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.