Esquadrilha da fumaça corta os céus de Manaus em surpreendente apresentação; veja fotos

Manaus/AM - Com duração de 35 minutos, e cerca de 50 acrobacias, a Esquadrilha da Fumaça cortou os céus de Manaus com um espetáculo de encher os olhos e animar o coração do público presente. A apresentação foi realizada na Ponta Negra e orla do Rio Negro, na Zona Oeste da cidade, marcando as comemorações da Força Aérea Brasileira (FAB) dos 150 anos do nascimento do brasileiro Santos Dumont.

O Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), seu nome oficial, fica sediado na Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga, no Estado de São Paulo, e é formada por militares da FAB.

Atualmente, são 12 oficiais aviadores, um especialista em aviões, uma médica, uma administradora e dois oficiais de comunicação social, além de uma equipe de graduados especialistas, divididos na área administrativa e de manutenção de aeronaves –conhecidos carinhosamente por “Anjos da Guarda”. Os soldados completam o time, colaborando na rotina diária.

Aeronaves

O Super Tucano é a quinta aeronave adotada na história da Esquadrilha da Fumaça, sendo utilizado desde 2015. Fabricado pela Embraer, o avião já era empregado pela Força Aérea, cumprindo missões de defesa aérea, treinamento avançado, ataque leve, escolta, patrulha aérea de combate e formação de líderes da aviação de caça.

Ao serem adotadas pela Esquadrilha da Fumaça, as aeronaves ganharam pintura com as cores vibrantes da bandeira do Brasil, incentivando o sentimento de patriotismo e a admiração dos espectadores pela equipe brasileira em todo o mundo.

Com mais de 70 anos de história, a esquadrilha se concretizou como um instrumento de contato com os brasileiros, com manobras arrojadas e algumas exclusivas que a fazem diferenciar das demais do mundo, como o voo invertido em formação, sua especialidade.

Demonstração Aérea

A Esquadrilha da Fumaça já atingiu três recordes mundiais no “Guinness World Records”. O último recorde alcançado aconteceu em 2006, quando 12 aeronaves voaram de dorso (cabeça para baixo) por 30 segundos, percorrendo três mil metros. O momento ocorreu na Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga.

Anteriormente, no ano de 1996, a esquadrilha bateu seu primeiro recorde, quando dez aeronaves fizeram o voo invertido por 30 segundos, uma marca então inédita. No ano de seu cinquentenário, 2002, ela atingiu mais um recorde com o voo invertido de 11 aviões.

Com informações da assessoria