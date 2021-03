Especialistas alertam que flexibilização é 3ª onda anunciada da covid no AM

“É a melhor estratégia do ponto de vista econômico e epidemiológico. Todas as autoridades no Amazonas já foram avisadas, mas preferem a prática de uma necropolítica. Eles sabem das consequências, mas usam a desculpa de conciliar os interesses da economia, sendo que a própria economia sofre com esse abre e fecha. Estamos prevendo mais dois fechamentos este ano. A gente precisa de um lockdown federal”, diz o biólogo.

Eles afirmam que Manaus ainda vive a fase vermelha com alto risco de reinfecção prevendo 75 mil infectados até junho. Em entrevista ao jornal El País, o biólogo Lucas Ferrante afirma que além dos muitos óbitos iminentes, a preocupação ainda é agravada pela possibilidade do surgimento de novas variantes: “Isso é preocupante porque tende a propiciar o surgimento de uma nova variante resistente às vacinas já conquistadas, dentro de seis meses a um ano. Essa situação é gravíssima”, afirma.

Segundo o grupo composto por infectologistas, matemáticos, imunologistas, biólogos e estatísticos, que previu a segunda onda da pandemia ainda em agosto do ano passado, a decisão do governador é o prenúncio da terceira onda da covid-19 na capital e nos demais municípios.

Manaus/AM - Pesquisadores e especialistas se mostraram extremamente preocupados com a situação de Manaus após o governador Wilson Lima publicar decreto flexibilizando as medidas restritivas de combate à pandemia em todo o Amazonas.

