Escola bilíngue recebe visita de digital influencer japonês em Manaus

Manaus/AM - O digital influencer japonês Tsuyosahi Yamaguchi e a fotógrafa Eliana Yamaguchi participaram de um bate-papo com os alunos das Escolas Estaduais de Tempo Integral (Eeti) Professor Djalma da Cunha Batista e Jacimar da Silva Gama, ambas no Japiim, zona sul de Manaus, nesta quarta-feira (09). A Djalma Batista, que recebeu a ação no auditório da unidade, foi a primeira escola pública do Brasil a ter o ensino bilíngue Português-Japonês.

Dono do canal no Youtube “Ola Guti”, o influencer conta com mais de 300 mil seguidores e se reuniu com alguns dos estudantes do 5º ao 9º ano, do Ensino Fundamental, da Djalma Batista, e da 1ª à 3ª série, do Ensino Médio, da Jacimar Gama.

O gestor da Eeti Djalma Batista, Luís Centurião, falou como os estudantes ficaram empolgados de conhecer o digital influencer japonês e sobre o domínio dele com a Língua Portuguesa, o que facilitou ainda mais a interação com os alunos.

“Ele é uma atração para os nossos alunos e eles ficaram muito motivados com a visita dele na escola. Ele conheceu as instalações (da escola), interagiu com os meninos e teve um bate-papo para conhecer um pouco da realidade deles. Foram selecionados alunos de diversas turmas para que eles pudessem conhecer e ter essa conversa com o Guti. Além de japonês, ele fala português e isso facilitou muito para interagir com os alunos,” contou o gestor.

Nesta semana, acontece o Jungle Matsuri, um festival de música e culinária japonesa promovido pela Associação Nipo-Brasileira da Amazônia Ocidental (Nipakku), o digital influencer veio a Manaus, para participar da atividade e passou na escola para a conhecer.