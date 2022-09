Empretec: Prefeitura abre inscrições para capacitação gratuita de empresários em Manaus

As inscrições vão até sábado (3), e são realizadas exclusivamente on-line, pelo link: https://forms.gle/2oPFpyLxDkVuBsjt7. A lista completa de selecionados será divulgada no próximo dia 9.

Manaus/AM - Foram abertas, nesta sexta-feira (2), as inscrições para o programa “Empretec”, voltado para a capacitação gratuita de empresários com o objetivo de desenvolver e melhorar as habilidades empreendedoras e aumentar o potencial de gerenciamento dos negócios. O programa é realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e o Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq).

