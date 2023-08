Em dia de ‘Superlua Azul’, poucos conseguem observar fenômeno em Manaus; veja fotos

Manaus/AM - Segundo o Observatório Nacional, a última Superlua Azul deste ano ilumina o céu nesta quarta-feira (30). Porém, poucos conseguiram observar o fenômeno em bairros de Manaus.

Hoje a lua pode ser vista maior e mais brilhante, pois está no perigeu, ponto da órbita de máxima aproximação da Terra. Muitos questionaram sobre o nome do evento que faz referência a coloração da Lua.

Segundo o observatório, a Superlua de hoje é também chamada de “Lua Azul” por ser a segunda lua cheia do mês, sendo a primeira ocorrida no dia 1º de agosto. Com isso, não há mudança de cor.

Internautas comentaram sobre a dificuldade em observar a Lua e sobre a mudança repentina de clima justo no dia do fenômeno. Com o tempo nublado em alguns bairros, a Lua ficou escondida.