Eduardo Ribeiro será interditada para 'Missa de Corpus Christi' em Manaus

Não haverá necessidade de interromper o fluxo de veículos antes da procissão. As interdições ocorrem somente durante a passagem do público, deixando o trânsito liberado em seguida.

A procissão sai da igreja da Matriz às 17h45, segue pela avenida Eduardo Ribeiro com avenida 7 de Setembro, seguindo pela 7 de Setembro, sentido Centro/bairro, avenida Joaquim Nabuco, rua 10 de Julho; e avenida Eduardo Ribeiro até esquina com a rua Saldanha Marinho.

Manaus/AM - A avenida Eduardo Ribeiro no trecho entre a avenida 7 de Setembro e a rua Saldanha Marinho, a partir das 22h desta quarta-feira (7), para a realização da "Missa de Corpus Christi", que ocorrerá na quinta-feira (8), às 16h. Além da celebração, será realizada também uma procissão, ainda no feriado, que contará com interdições temporárias em outras vias do centro da cidade.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.