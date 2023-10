Edital do Programa Bolsa Universidade é lançado com mais de 34 mil vagas em Manaus

Manaus/AM - O novo edital do Programa Bolsa Universidade 2024 foi lançado com mais de 34 mil oportunidades de acesso a 15 Instituições de Ensino Superior (IES) da rede privada, para estudantes de famílias de baixa renda, nesta sexta-feira (10), no Casarão da Inovação Cassina, Centro.

“São 34 mil oportunidades que vamos dar, e nós já temos aproximadamente 20 mil que já estão cursando. Estou falando aí de algo em torno de 55 mil pessoas na cidade de Manaus, que são beneficiadas com o Bolsa Universidade, Bolsa Pós-Graduação, Bolsa Idiomas, formação e qualificação”, disse o prefeito de Manaus, David Almeida.

Desde janeiro de 2021, o Programa Bolsa Universidade já possibilitou a concretização do sonho de mais de 15 mil pessoas que ingressaram em uma faculdade particular, com descontos de 50%, 75% e 100%.

Edital - O edital para consulta estará disponível a partir das 22h de hoje, no Diário Oficial do Município (DOM). O documento conterá todas as informações necessárias aos candidatos. As inscrições poderão ser feitas de 25/10 a 1º/11. As bolsas são para 74 cursos de nível superior, sendo 38 de bacharelado, seis de licenciatura e 30 tecnológicos.

“São 880 bolsas de 100% e vale salientar que as bolsas de 75%, que são 6.300, e as bolsas de 50%, todas elas são a custo zero para os cofres do município de Manaus, isso é muito importante, isso mostra a credibilidade da gestão do prefeito David Almeida, a credibilidade dos nossos programas, para que essas 15 instituições de ensino privado embarquem conosco nesta parceria tão exitosa para a nossa cidade”, enfatizou Júnior Nunes, diretor da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi).