Edital de fomento de R$ 7 milhões abre envelopes em Manaus nesta terça

Manaus/AM - O total de 75 organizações da sociedade civil (OSCs) aderiram ao terceiro Edital de Fomento da Prefeitura de Manaus, cujas inscrições terminaram nesta segunda-feira, 5/10. Coordenado pelo Fundo Manaus Solidária, a abertura dos envelopes com as propostas dos projetos submetidos ao edital será realizada nesta terça-feira, 6/10, às 9h30, no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, na sede da prefeitura, bairro Compensa, zona Oeste.

Com um valor global de R$ 7 milhões, o chamamento irá contemplar propostas de até R$ 200 mil. Os projetos devem ser executados num prazo de até 11 meses. A Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária, já destinou mais de R$ 18 milhões de recursos, via editais de fomento, para organizações sociais. As OSCs apresentaram projetos que possuem atividades nas áreas de capacitação e geração de renda, promoção da inclusão social e defesa dos direitos humanos.

Abertura dos envelopes

Os envelopes com os projetos serão abertos nesta terça-feira, 6/10, às 9h30, em audiência pública, e aqueles que quiserem acompanhar poderão fazê-lo, observando as orientações das autoridades sanitárias, em relação aos cuidados necessários contra o novo coronavírus. A comissão de avaliação dos projetos é composta por servidores do Fundo Manaus Solidária, das secretarias municipais da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). O resultado final do terceiro Edital de Fomento, com os nomes das organizações sociais contempladas, será disponibilizado no site manaussolidaria.org.

Editais anteriores

O primeiro Edital de Fomento do Fundo Manaus Solidária foi lançado no final de 2018, com valor global de R$ 5,7 milhões, contemplou 31 projetos com o valor máximo de R$ 180 mil cada um e beneficiou mais de 6 mil pessoas. Já o segundo Edital de Fomento foi lançado em 2019, com um valor global de R$ 6 milhões. Esse edital contemplou 33 Organizações da Sociedade Civil, com um valor máximo de R$ 190 mil para cada projeto.