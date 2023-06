Dono do Fish Maria conta trajetória iniciada com sanduíches naturais: 'no 1º dia, não vendi nenhum'

Manaus/AM - O empresário e chef Paulo Fortunato foi o convidado da semana no podcast do Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM), que já está disponível nas redes sociais da entidade. Proprietário do Fish Maria Amazônia, o chef especialista em culinária regional amazônica compartilha sobre a sua trajetória no empreendedorismo e como se tornou dono de produtos exportados internacionalmente.

Paulo conta que iniciou o empreendedorismo quando aos 18 anos sentiu a necessidade de produzir sua própria renda, enquanto cursava faculdade. Seu primeiro negócio, de maneira informal, foi a venda de sanduíches naturais pelas ruas do centro de Manaus.

“Com muita vergonha, dei uma volta na quadra e não vendi nenhum. No segundo dia, fiz mais vinte sanduíches naturais, fui para a frente do espelho e disse que só ia voltar pra casa quando vendesse os vinte. Vendi o primeiro e foi o que eu precisava para perder a vergonha. Consegui vender os vinte, e em poucos dias já saía de casa com 150 sanduíches para vender”, diz.

O negócio foi escalando gradativamente até que Paulo abriu o seu primeiro ponto de venda de sanduíches, chamado Dom Natural. A pedido dos fregueses, o empresário, que é de origem paraense, também começou a oferecer açaí na tigela, tacacá e outros pratos típicos do Pará - assim nasceu o seu primeiro restaurante, o Açaí e Companhia.



“Acabei deixando o Açaí e Companhia para a minha ex-esposa e meus filhos, e fui montar o Turiyá. Foi uma prova de fogo, porque o negócio não rodou. O Açaí e Companhia era muito típico do Pará, e na minha cabeça o Turiyá tinha que ser do Amazonas. Então comecei a usar o açaí do Amazonas, tucumã, comecei a dar ênfase para os peixes, jaraqui, pacu, sardinha, as tapioquinhas… Mas foram dois anos trabalhando no vermelho”, afirma.

Para sair do vermelho, Paulo conta que, com apoio de um amigo, conseguiu um espaço de publicidade de página inteira em um guia de bares e restaurantes. “O guia foi lançado e na semana seguinte foi como se tivesse ligado a chave de um carro. Começou a dar muita gente!”, lembra.

Além do guia, o Turiyá também foi apresentado a todo o Brasil por meio de um comercial que passava nos aviões da companhia aérea Varig, para o qual Paulo foi convidado a participar. Durante esse tempo no restaurante amazônico, o empresário começou a desenvolver suas habilidades gastronômicas e sentiu vontade de investir na criação de uma tacacaria.

“Aqui no Amazonas eu sentia que cada vez menos estava se vendendo o tacacá, e aquele hábito de tomar tacacá no final da tarde estava se perdendo. Foi quando eu negociei a minha saída do Turiyá, e fui pro ramo do tacacá, e foi quando ele [seu sócio] mudou o nome do Turiyá para Waku Sese, cada vez mais se intensificando na produção do açaí, se aprimorou muito e tem um trabalho fantástico”, afirma.

Um tempo após abrir a sua tacacaria com cinco filiais pela cidade, Paulo sofreu um acidente de moto e precisou deixar os negócios de lado para se recuperar. O chef conta que foi mais um ano difícil de trabalho, e que após a recuperação, começou a desenvolver consultorias para bares e restaurantes.

“Eu fiquei mais ou menos dois anos trabalhando com isso, até que uma amiga me chamou para voltar para a área e iniciar um restaurante. Então montamos o Fish Maria, que foi uma pegada de releitura de todos os trabalhos que eu tinha feito até então, dando muita ênfase ao Amazonas”, explica.

É com o Fish Maria que hoje Paulo oferece produtos da gastronomia amazônica de alta qualidade, disponíveis nas principais redes de supermercados de Manaus. Com o passar dos anos, as atividades do restaurante foram encerradas para o fortalecimento da produção de itens como molhos e mel de tucupi, farofa de uarini de diversos sabores, farinha de tapioca, geleias de frutas regionais, molho de pimenta com tucupi e o kit tacacá.



Mirando no comércio de exportação, os produtos Fish Maria já começaram a ser vendidos para outros estados do país e até mesmo para os Estados Unidos. Em breve, será lançado seu canal oficial no Youtube no qual Paulo ensinará receitas regionais com utilização dos produtos.

