'Dia D' oferta 274 pontos de vacinação contra influenza e multivacinação infantil em Manaus

As vacinas ofertadas na multivacinação são: BCG, Hepatite B, Poliomielite VIP, Poliomielite VOP, Rotavírus, Pentavalente (DTP + HIB + HB), Pneumocócica 10-valente, Meningocócica C, Febre Amarela, Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), DTP (Difteria, Tétano e Coqueluche), DT (Difteria e Tétano), Papilomavírus Humano, Varicela, Hepatite A, Meningocócica ACWY, e dTPa (adolescentes grávidas).

Em conjunto com a vacinação contra a influenza, a multivacinação infantil vai ofertar imunizantes do calendário básico para reforço nos índices de cobertura vacinal de jovens de 0 a 14 anos.

Integram os outros 11 grupos prioritários, sem meta de vacinação definida pelo MS, pessoas com deficiência permanente; pessoas em situação de rua; trabalhadores do transporte coletivo; trabalhadores portuários; caminhoneiros; Forças Armadas; forças de segurança e salvamento; pessoas privadas de liberdade; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em cumprimento de medidas socioeducativas; funcionários do sistema prisional; e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições

O “Dia D” integra o calendário das estratégias de imunização iniciadas pela Semsa, no dia 13/11, para a vacinação contra a influenza (gripe) de pessoas de 18 grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde (MS), incluindo aquelas que já receberam o imunizante neste ano, e para a atualização vacinal de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. As ações de reforço da imunização seguem até o dia 15/12.

Manaus/AM - Inicia neste sábado (25), o "Dia D" da vacinação contra a influenza e da multivacinação, com a oferta de imunizantes em 274 pontos gerenciados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), distribuídos em todas as zonas geográficas da capital. A ação acontece das 8h às 16h, de forma ininterrupta.

