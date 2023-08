David Almeida assina edital de concurso da Guarda Municipal com 200 vagas em Manaus

Manaus/AM - O prefeito David Almeida (Avante) anunciou nesta sexta-feira (25) a assinatura de edital de concurso público com 200 vagas para a Guarda Municipal de Manaus. A assinatura do edital foi divulgada por meio de vídeo publicado nas redes sociais do prefeito.

“Eu estou fazendo neste momento a assinatura para que o edital seja publicado. Serão 200 vagas para novos guardas municipais. Se prepare, você que quer trabalhar na prefeitura”, declarou o prefeito.

Ainda não há previsão de data de publicação do edital, mas a prefeitura já criou uma comissão especial de acompanhamento e apoio técnico do concurso público, que foi publicado no Diário Oficial do Município desta sexta.