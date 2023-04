David Almeida anuncia instalação de televisores nos ônibus expressos de Manaus

O uso de televisores no interior dos ônibus da capital já foi adotado anteriormente na gestão do ex-prefeito Alfredo Nascimento.

Manaus/AM - Os ônibus articulados do transporte coletivo de Manaus, também chamados de expressos, vão receber a instalação de televisores. A adoção da tecnologia foi anunciada neste domingo (16) pelo prefeito David Almeida para proporcionar maior interatividade da prefeitura com a população.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.