Daniela Cardoso ministra curso 'Oratória de Impacto' em Manaus

Já atuou em emissoras de Tv's, Rádios e em grandes assessorias governamentais, como: Polícia Civil e Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas.

O curso ajudará ainda a tirar o medo de falar em público que ocorre em sua grande maioria pela falta de treino, mas um dos principais fatores também é a falta de confiança, insegurança emocional e medo do julgamento. Mais informações sobre o curso através do WhatsApp (92) 9 8483-8565.

- Muito mais do que te ajudar a falar em público, vou te ensinar ferramentas de Programação Neurolinguística (PNL) que vão te ajudar a superar o medo e estimular a coragem que você precisa ter para alcançar seus objetivos. Vou te ensinar as principais técnicas que aprendi ao longo desses 21 anos e garanto que você terá uma experiência inesquecível, afirma Daniela.

Eliminar o medo de falar em público, aprender novas técnicas para se conectar com sua plateia e, principalmente, se comunicar de forma mais confiante. É o que promete a treinadora comportamental, Daniela Cardoso que ministrará o curso “Oratória de Impacto - O despertar da Comunicação” no próximo dia 7 de maio. O evento está marcado para às 9h, no Hotel Intercity, localizado na Rua Prof. Márciano Armond, 544 - Adrianópolis, Manaus. As vagas são limitadas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.