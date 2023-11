Curto-circuito provoca incêndio em casa em Manaus

“Nossos bombeiros agiram de forma muito rápida, com a execução do trabalho técnico preciso. Imediatamente, fizeram a contenção das chamas e resfriamento da área atingida. Essa ação rápida impediu que as chamas se alastrassem por todo o imóvel, causando prejuízo ainda maior,”, relatou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Orleilso Muniz.

Manaus/AM – Um incêndio atingiu uma residência, no bairro da Glória, zona oeste, nesta quarta-feira (29). O sinistro teve início com um curto-circuito na cozinha.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.