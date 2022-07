Criança e homem são atropelados em rua de Manaus; motorista fugiu

As vítimas receberam os primeiros atendimentos do Samu e foram encaminhadas ao hospital.

As vítimas estavam na rua Omar Aziz quando foram atingidas por um carro modelo Prisma, cor vermelho. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

Manaus/AM – Uma criança de 8 anos e um homem, de 42, foram atropelados por um carro na tarde deste domingo (24), no bairro Alfredo Nascimento, zona Norte. O condutor do veículo fugiu sem prestar socorro.

