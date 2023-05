Creches municipais recebem mais de 2,8 mil inscrições em Manaus

Manaus/AM - Foram registradas, até as 18h desta sexta-feira (19), 2.845 inscrições de crianças para concorrer a vagas em três creches municipais, que ainda serão inauguradas, e na unidade do Sesi do Distrito Industrial, em uma parceria firmada com a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Ao todo, são ofertadas 1.380 vagas para crianças de 1 a 3 anos que estudarão ainda em 2023 na rede municipal de ensino. As inscrições iniciaram nesta sexta-feira, às 8h.

Vagas

Das 1.380 vagas, serão ofertadas 612 nas creches municipais localizadas na rua Carlos Coutinho, conjunto Jardim Versalles, no Planalto, na zona Oeste; na rua Jazira, conjunto Cidadão V, Nova Cidade; e rua Lameque, loteamento Santa Tereza, Santa Etelvina, ambas na zona Norte.

Além dessas unidades próprias, serão 768 vagas para a unidade do Sesi, que fechou uma parceria com a Prefeitura de Manaus para oferta de vagas para a Educação Infantil. A escola está localizada na avenida Governador Danilo de Matos Areosa, 1.531, Distrito Industrial I.

Na unidade do Sesi, além das vagas disponíveis para a fase Creche, foram abertas 232 vagas de pré-escolar, disponíveis, desde esta sexta-feira, 19/5, pelo link matriculas.am.gov.br, até as 23h59 do dia 23/5.