Corpo de travesti amazonense encontrada morta em SP chega em Manaus

Verônica estava há dois anos em São Paulo para seguir seu sonho de ser dançarina em escolas de samba. Ela também foi dançarina da Dragões do Império, escola de samba do São Jorge.

Até o momento, o companheiro de Verônica é considerado o principal suspeito do crime. Segundo a família da vítima, a travesti estaria prestes a receber uma quantia de R$ 20 mil, o que poderia ser a motivação do crime.

Após a confirmação, familiares solicitaram ajuda para trazer o corpo da amazonense para Manaus. Escolas de samba, amigos e parentes de Verônica ajudaram com o custo. O enterro acontece nesta terça (29), às 09h no Tarumã.

De acordo com a família, Verônica foi encontrada morta com marcas de facadas e estrangulamento em sua casa em São Paulo na última sexta (25). Uma amiga da vítima fez o reconhecimento do corpo e confirmou à família que era de Martinelly.

Segundo a família, o corpo chegou no local do velório por volta das 18h50.

